Вооруженный конфликт на Донбассе поддерживается Россией, - канцлер Австрии Курц

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Курц на пресс-конференции в Вене перед поездкой на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербург, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия - одна из крупнейших стран мира," супердержава ". И это страна, с которой есть вооруженный конфликт. Или правильнее говоря, вооруженный конфликт на востоке Украины, поддерживается Россией. Также аннексия Крыма, которая противоречит международному праву", - сказал он.

Федеральный канцлер подчеркнул, что Австрия осуждает действия РФ, которые противоречат международному праву, и именно поэтому поддержала в июне продлении санкций ЕС против России.

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"Решающим является то, какая позиция занимается. И наша позиция является четкой: санкции были продолжены в июне. И если бы Австрия не голосовала в их поддержку, то этих санкций не было бы. Действия России, противоречат международному праву, подлежат не просто осуждению, а неприемлемы ", - подчеркнул Курц.

В то же время он отметил, что статус-кво не должен оставаться таким постоянно и нужно искать пути "снятия напряжения" и урегулирования конфликта на Донбассе.

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"Наша цель - снять напряжение, которое существует между Европой и Россией. Мы призываем российскую сторону прекратить действия, которые нарушают международное право, мы хотим улучшения ситуации для людей на востоке Украины, этот конфликт должен, в конце концов, завершиться. И мы имеем четкую позицию на европейской арене, которая не меняется. В то же время необходимо искать диалог и контакты, поскольку в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте может быть только с Россией, а не против России", - добавил Курц.

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