МВД должно внедрить единую ведомственную систему здравоохранения и контроль за целевым использованием средств на медобслуживание, - Счетная палата

По результатам проверки, аудитор пришел к выводу, что в целом МВД обеспечило целевое использование 1,8 млрд грн, выделенных на медобслуживание на обозначенный период, и продуктивное функционирование системы здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Вместе с тем, единой системы здравоохранения, которая бы унормировала единое медицинское пространство на базе существующих медучреждений МВД в центральных органах исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через МВД, нет", - отмечено в сообщении.

Согласно результатам проверки, амбулаторное лечение работников МВД, полицейских, а также служащих Нацгвардии осуществлялось надлежащим образом и в полном объеме, однако уровень эффективности работы частично снизился.

Кроме того, из-за неполноценного использования больничных учреждений, непродуктивное использование средств на их содержание составило более 469 тыс. грн. Помимо этого, аудиторами ведомства было установлено, что более трети мощностей санаторно-курортных учреждений использовалось не для возобновления работоспособности правоохранителей, а для оздоровления других категорий лиц.

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По результатам аудита, из-за просчетов в системе внутреннего контроля и необоснованных управленческих решений, принятых руководителями учреждений здравоохранения МВД, в 2017-м – первом полугодии 2018 гг. с несоблюдением действующего законодательства было израсходовано 105,8 тыс. грн, непродуктивно – 9, 770 млн грн, неэкономно - 318,9 тыс. грн.

Кроме того, в Счетной палате акцентировали внимание на необходимости применения медучреждениями МВД тарифов на платные услуги, которые соответствовали бы реальным затратам на их предоставление.

Таким образом, рекомендовано внедрить единую ведомственную систему здравоохранения для улучшения качества медицинских услуг в своих медучреждениях, а также усилить внутренний контроль за целевым использованием средств в них.

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