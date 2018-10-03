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03.10.18 22:15

Задержанным при получении взятки в 200 тыс грн оказался экс-командир батальона "Харьков-1" Янголенко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали за вымогательство взятки в 200 000 гривен майора полиции Сергея Янголенко, который ранее был командиром батальона "Харьков-1".

Задержанным при получении взятки в 200 тыс грн оказался экс-командир батальона "Харьков-1" Янголенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Отмечается, что Янголенко требовал и получил 200 000 гривен взятки "от гражданина Украины за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленных лиц, которые незаконно похищают урожай с арендованных последнее земель с / х назначения".

Отметим, что Янголенко возглавляет Дружковское отделение полиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 3 октября правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. взятки в сумме 200 тыс. грн

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