Более 5,9 млн грн просит взыскать с РФ вдова военного, подорвавшегося на мине на Донбассе, - суд

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, обратилась вдова погибшего военнослужащего в своих интересах и интересах двух малолетних детей.

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"В обосновании требований истец указала, что муж в июне 2015 года, выполняя боевое задание во время разведки местности вблизи с. Опытное Ясиноватского района Донецкой области наткнулся на минное поле и взорвался. Военный получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Решением Хмельницкого горрайонного суда в апреле 2017 года установлен факт гибели мужа истицы при исполнении обязанностей военной службы по защите Родины в с. Опытное Ясиноватского района Донецкой области в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Хмельничанка указывает, что факт военной агрессии России против Украины, в результате чего погиб ее муж, является общеизвестным, поэтому именно РФ должна нести ответственность за военные действия, в результаты которой погибают украинцы, и именно с этой страны следует взыскать моральный ущерб, причиненный гибелью мужа и отца. Истица указывает, что потеряла смысл жизни из-за гибели мужа и веру в будущее.

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Определяя размер причиненного ей морального вреда, женщина руководствовалась практикой Европейского суда по правам человека по аналогичным вопросам, в частности, решение "Хачукаевы против России", "Сагаева и другие против России", "Исламова против России".