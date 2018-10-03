У политзаключенного Балуха подозрение на язву или панкреатит, - адвокат

Об этом сообщил 3 октября адвокат Балуха Дмитрий Динзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Состояние здоровья Балуха, конечно, плохое. У него есть проблемы с сердцем и с внутренними органами. Также есть подозрения на язву либо панкреатит", – рассказал Динзе.

По его словам, в настоящее время защита Балуха старается подобрать врачей, которые могли бы посетить голодающего украинского активиста. Однако российские врачи отказываются от посещения Балуха, который находится в СИЗО.

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"Фактически, мы сможем полноценно его обследовать только, когда он поступит в колонию. Потому что как осужденное лицо он будет иметь право на полный спектр медицинского обслуживания", – добавил Динзе.

Накануне оккупационный Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

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14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

18 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Балух просит привести к нему нотариуса и хочет написать заявление на случай смерти.