Вместо Илюмжинова президентом ФИДЕ избран бывший вице-премьер правительства РФ Дворкович

На конгрессе ФИДЕ в Батуми кандидатуру Дворковича поддержали 103 страны против 78 голосов, отданных за его соперника - вице-президента организации Георгиоса Макропулоса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель Великобритании, шахматист и бывший претендент на титул чемпиона мира Найджел Шорт прямо перед началом голосования снял свою кандидатуру в пользу россиянина.

Предвыборная борьба была достаточно жесткой: Макропулос обвинял Дворковича в попытке получить дополнительные голоса национальных федераций путем давления, а россиянин в ответ обвинял Макропулоса в использовании коррупционных схем.

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На посту президента ФИДЕ Дворкович заменит Кирсана Илюмжинова, который занимал эту должность с 1995 года.

В последние несколько лет Илюмжинов открыто конфликтовал с федерацией - его внесение в санкционные списки США в 2015 году поставило под угрозу всю финансовую деятельность ФИДЕ. Федерация требовала от Илюмжинова уйти в отставку, он отказывался это сделать - в результате в июле 2018-го его отстранила от должности комиссия по этике.

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