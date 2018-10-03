Военнослужащие Десантно-штурмовых войск получат американские парашюты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ДШВ ВСУ.

Во вторник, 2 октября, в Житомире состоялась встреча командования Десантно-штурмовых войск с представителями компании-производителя, которые провели презентации продукции. Украинские десантников планируют обеспечить армейскими парашютами Т-11, Intruder 360, Не-5 и другой техникой.

Участники встречи обсудили подготовку украинских инструкторов американскими специалистами по эксплуатации и обслуживанию десантно-парашютных систем, а также посетили учебные классы, в которых будут проводиться учебные занятия.

Командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что поступления в Вооруженные Силы Украины образцов одной из лучших мировых продукций "Airborne Systems" является значительным шагом в развитии десантно-штурмовых войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж