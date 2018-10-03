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03.10.18 23:36

Граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту, - решение Кабмина

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карта).

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин определил, что все граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту.

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Кроме того, если лицо, которое достигло 25 или 45 лет, не обратилось в установленном порядке на протяжении месяца для вклеивания в паспорт-книжечку фотографии, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Также документом урегулирован механизм признания недействительным и уничтожения гражданских паспортов образца 1994 года.

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