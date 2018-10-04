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04.10.18 00:58

Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские военные получили 16 танков и 5 БТРов производства Государственного концерна "Укроборонпром".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу президента Украины Петра Порошенко, танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 - это работа КБ им. Морозова.

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Также "Укроборонпром" продемонстрировал новейшие образцы вооружения: реактивную систему залпового огня "Верба", ракетный комплекс "Сапсан", созданный вместе с другими предприятиями ОПК Украины и БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", передача техники прошла 3 октября на территории ГП "Завод им. Малышева" (Харьков). В мероприятии приняли участие Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и Генеральный директор Концерна Павел Букин.

Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 01
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 02
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 03

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Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 04
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 05
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 06

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