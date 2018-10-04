В следующем году в Украине запустят программу "Бесплатная диагностика", - Ковтонюк

Об этом написал в своей колонке на "Украинской правде" заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня базовые анализы и исследования можно сделать у семейного врача. Но часто для качественно поставленного диагноза требуются дополнительные исследования, которые делают в поликлинике или лаборатории. Там пациентам приходится платить и, как правило, нелегально", - отметил Ковтонюк.

По его словам, избежать трат поможет программа "Бесплатная диагностика", которую запустят со второй половины 2019 года.

"По направлению вашего семейного врача вы сможете проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и диагностические процедуры в любом медучреждении по вашему выбору. Услуги оплатит Национальная служба здоровья", - сообщает замминистра.

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Как и в случае с семейными врачами, реформа будет вводиться постепенно - регион за регионом. "Когда ваш город присоединится к реформе, вы увидите на дверях своих поликлиник наклейки программы "Бесплатная диагностика", - указал Ковтонюк.