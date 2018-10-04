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04.10.18 07:03

Великобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Главное разведуправление (ГРУ) России в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, целью которых являются политические институты, бизнес, медиа и спорт.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссыкой на Лигу, об этом говорится в заявлении Форин-офиса.

"Действия ГРУ РФ является невыборочными и безрассудными: они пытаются подрывать и вмешиваться в выборы в других странах, они даже готовы навредить российским компаниям и гражданам РФ", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Он сказал, что "вместе с нашими союзниками будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность".

В Форин-офисе назвали хакерских группы, контролируемые Кремлем:

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Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) среди нападений хакеров ГРУ РФ выделяет:

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн присоединились к обвинениям, осудив "вредную киберактивность" РФ.

6 сентября сообщалось, в США приняли законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления, которая вредит национальным интересам США.

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