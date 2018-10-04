Великобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру

Как информирует Цензор.НЕТ со ссыкой на Лигу, об этом говорится в заявлении Форин-офиса.

"Действия ГРУ РФ является невыборочными и безрассудными: они пытаются подрывать и вмешиваться в выборы в других странах, они даже готовы навредить российским компаниям и гражданам РФ", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Он сказал, что "вместе с нашими союзниками будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность".

В Форин-офисе назвали хакерских группы, контролируемые Кремлем:

APT 28

Fancy Bear

Sofacy

Pawnstorm

Sednit

Объединенный Киберхалифат (CyberCaliphate)

КиберБеркут (Cyber Berkut)

Voodoo Bear

BlackEnergy Actors

STRONTIUM

Tsar Team

Sandworm

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) среди нападений хакеров ГРУ РФ выделяет:

кибератаки на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году;

нападения на WADA (Международное антидопинговое агентство) в 2017 году, что привело к обнародованию медицинских записей спортсменов;

взлом и похищение контента с почтовых аккаунтов небольшой британской телестанции в 2015 году;

массированную атаку на украинские финансовые, энергетические и правительственные структуры в 2017 году и заражение тысяч компьютеров трояном VPNFilter;

NCSC обвинил РФ в создании вируса-шифровальщика BadRabbit, от которого в 2017 году пострадали системы Одесского аэропорта, киевского метрополитена, российского Центрального банка и 2 СМИ РФ.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн присоединились к обвинениям, осудив "вредную киберактивность" РФ.

6 сентября сообщалось, в США приняли законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления, которая вредит национальным интересам США.