Глава Минобороны Грузии предложил НАТО создать новый совместный центр боевой подготовки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

"На базе центра боевой подготовки, который в нынешнем году был создан в Грузии совместно с США, появилась возможность подключить и другие страны-члены НАТО, в том числе с целью проведения совместных учений. Для этого нужна соответствующая инфраструктура и логистическое обеспечение", - заявил, как отмечает пресс-служба, Л.Изория после заседания комиссии.

Министр отметил, что идею создания такого центра ранее поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис, с которым у него в среду состоялась двусторонняя встреча, а также это предложение заинтересовало генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По заявлению министра обороны, грузинская сторона использовала формат комиссии НАТО-Грузия, чтобы предложить партнерам новые механизмы будущего сотрудничества.

"Это подразумевают еще больше НАТО в Грузии, больше возможностей для совместных учений, что в конечном итоге повысит обороноспособность нашей страны и создаст реальные механизмы для вступления страны в НАТО", - сказал Л.Изория.

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Он также подтвердил, что Й.Столтенберг выразил готовность посетить с визитом Грузию в марте следующего года с целью присутствия на открытии совместных масштабных учений.

"Почти все страны-члены НАТО выразили готовность принять участие в учениях в Грузии, которые пройдут в марте. Генсек заявил о своей готовности приехать в Грузию в рамках этих учений", - заявил Л.Изория, по словам которого, визит Й.Столтенберга продемонстрирует, что форматы практического сотрудничества между НАТО и Грузией становятся более масштабными.