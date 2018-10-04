Враг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 2 оккупантов уничтожены и 2 ранены, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 5 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское противник обстрелял из минометов 120-мм калибра, а по опорным пунктам вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов 82-мм калибра. Кроме того, оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты по защитникам Крымского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены и двое ранены.

"С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ООС.