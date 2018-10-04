Каждый шестой украинский заробитчанин может иметь проблемы с пенсионным обеспечением, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио НВ рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, только 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему соседнего государства. Остальные не платят страховые взносы, и у них не идет страховой стаж. Поэтому по возвращении в Украину они будут иметь проблемы с пенсионным обеспечением.

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Рева отметил, что Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан. Однако несмотря на два миллиона работников в Польше, профильные министерства Украины и Польши до сих пор не заключили соответствующего соглашения.

Министр социальной политики выразил надежду, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года. Это сделает невозможным случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.