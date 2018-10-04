США начнут испытания нового гиперзвукового оружия раньше срока

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил первый замминистра обороны страны Патрик Шанахан.

"Мы собираемся начать летать (осуществлять запуски ракет. – Ред.) раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", – сказал он, отметив, что в настоящий момент Минобороны США оценивает уровень затрат.

Разработка гиперзвукового оружия будет включена в запросы на будущие оборонные бюджеты.

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Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него сейчас в приоритете для Вооруженных сил США.

Напомним также, что в США разрабатывают сверхдальнюю ракету. В августе США испытали способную обмануть ПВО ракету.