Глава МИД Словакии Лайчак посетит Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Визит главы словацкого внешнеполитического ведомства состоится с целью активизации политических контактов и обсуждения важных вопросов повестки дня украинско-словацкого сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Важное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам интенсификации двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций, в частности в ОБСЕ, с учетом предстоящего председательства Чехии в организации в 2019 году, путям консолидации усилий ради укрепления мира и безопасности.

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4 октября 2018 г. предусмотрено проведение переговоров и совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослава Лайчака.