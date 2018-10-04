Рада сегодня рассмотрит законопроекты о языках, новом приветствии в ВСУ и передаче Госпогранслужбе земель для обустройства границы с Россией

Об этом говорится в повестке дня парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первыми вопросами депутаты рассмотрят во втором чтении президентский законопроект №9036 "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины", предусматривающий установление нового приветствия в ВСУ и 4 альтернативных законопроекта о языках (№№5556, 5669, 5670 и 5670-д).

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Далее парламент примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

Кроме того, предлагается рассмотреть президентский законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины", включать который в повестку дня сессии парламент отказывался уже 13 раз.

В этот день депутаты также рассмотрят включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный Суд законопроектов №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)" и №8380 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) ".

Среди других вопросов повестки дня запланировано рассмотрение законопроекта представителя Президента в парламенте Ирины Луценко №8338, которым предлагается временно, до 31 декабря 2019 года, позволить снятие арестов и запрещений отчуждения имущества Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

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Далее планируется рассмотреть законопроект №6777 по обустройству государственной границы. На Согласительном совете 2 октября председатель Счетной палаты Валерий Паркан призвал ускорить рассмотрение этого законопроекта из-за того, что по результатам аудита расходования средств на проект "Стена" было установлено, что иногда нет возможности обустроить государственную границу из-за того, что ряд земельных участков находятся в частной собственности или собственности ОТГ, или используются какими-то государственными органами.

На вечернем заседании первым вопросом запланировано рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева (Оппозиционный блок).