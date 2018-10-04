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04.10.18 09:25

Кирпич, двери, окна, кровля: российские мародеры вывозят из ОРЛО в РФ стройматериалы из разобранных жилых домов, - ИС

Мародеры вывозят из оккупированных районов Луганской области стройматериалы из разобранных на оккупированной территории строений, включая жилые дома.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Так, по оперативным данным группы ИС, в районе сразу нескольких пограничных КПП, не контролируемых Украиной - между "ДНР", "ЛНР" и РФ (Изварино, Должанский, Мариновка) фиксируется оборудование с российской стороны новых пограничных заграждений. Используется колючая проволока, блоки и т. д.

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"Отмечается вывоз в РФ с территории районов, контролируемых "ЛНР", стройматериалов (кирпич, двери, окна, кровля) из разобранных на оккупированной территории строений, включая жилые дома. Вывоз осуществляется грузовым автотранспортом с номерами РФ, на территорию Ростовской области (Россия)", - сказано в сообщении.

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