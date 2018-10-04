Прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука, - Луценко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Мосийчук, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Вручают подозрение. Адвоката и соседей не допускают. Прошу премьер-министра, генпрокурора, руководителя НАБУ и общественность вмешаться в этот правовой беспредел", - заявил он.

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"Киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у руководителя Госрезерва Украины В. Мосийчука. Господин Председатель в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО! Что на самом деле стояло за изменением места хранения - установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн. Закон и Справедливость", - рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.









