Рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года, - "Левада-центр"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

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Этот показатель упал до уровня 2013 года, отмечает издание. Тогда он составлял 55%.

По сравнению с прошлым годом рейтинг доверия Путину снизился на 17 процентных пунктов. Кроме того, с 4% до 13% выросла доля тех, кто считает, что президент "совсем не заслуживает доверия".

Социолог "Левада-центра" Денис Волков сказал, что "заметное падение президентского рейтинга" социологи отметили еще в начале 2018 года. "Предвыборные настроения (выборы главы государства прошли в марте. - Ред.) оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, - сказал господин Волков. - После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста".

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По данным "Левада-центра", самого высокого уровня рейтинг доверия Путину достиг в 2015 году. Тогда он составил 80%. В 2016 году о доверии президенту заявили 74% опрошенных, в 2017 году - 75%.