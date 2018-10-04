Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции. ВИДЕО (обновлено)

За соответствующее решение проголосовал 271 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Законом вносятся изменения в устав Вооруженных сил Украины. Согласно им, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава". Кроме того, в уставе ВСУ отныне предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ".
Также приветствие "Слава Украине!" парламентарии распространили и на Национальную полицию.
Видео: Обсуждение данного законопроекта в Раде