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04.10.18 10:45

Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции. ВИДЕО (обновлено)

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины, которые предусматривают изменение приветствия военнослужащими.

За соответствующее решение проголосовал 271 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законом вносятся изменения в устав Вооруженных сил Украины. Согласно им, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава". Кроме того, в уставе ВСУ отныне предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ".

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Также приветствие "Слава Украине!" парламентарии распространили и на Национальную полицию.

Видео: Обсуждение данного законопроекта в Раде

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