Под Костромой разбился вертолет, при крушении погиб замгенпрокурора РФ, - российские СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".

"В результате крушения вертолета в Костромской области погибло несколько человек, в том числе, замгенпрокурора Карапетян", - сказал источник.

О крушении вертолета АS-350 стало известно вечером в среду, 3 октября. Это произошло около деревни Вонышево Солигаличского района.

Карапетян родился в 1960 году в Ростовской области. В 1980-х — начале 90-х он работал в прокуратуре Ростовской области. В 1996-м стал депутатом Госдумы и заместителем председателя комитета по безопасности. С 2016 года занимал должность заместителя генпрокурора.

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Как ранее сообщил российский "Интерфакс" три человека стали жертвами крушения вертолета под Костромой.

"Частный вертолет выполнял полет по маршруту Heliport Москва-Плес. Связь с вертолетом пропала час назад. Обнаружены обломки и тела троих погибших", - сказал источник.

Вертолет AS-350, по предварительным данным, принадлежал частному лицу.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ подтвердили обнаружение обломков вертолета: "На месте крушения обнаружены тела трех человек, детей среди них нет. Сейчас выясняется, кому принадлежал вертолет, откуда и куда он летел".