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04.10.18 11:10

"Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону, - Перелома

НАК "Нафтогаз Украина" подготовлен к началу отопительного сезона и готов обеспечить Украину газом.

"Нафтогаз" полностью готов к отопительному сезону, - Перелома

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Компания полностью готова к выполнению возложенных на нее обязательств", - сказал он в ходе селекторного совещания с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов в четверг в Киеве.

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По его словам, на сегодня в подземных газовых хранилищах находится 16 млрд 315 млн куб. м природного газа.

"В случае каких-то аномальных холодов в отопительном сезоне имеем возможности постоянно увеличивать импорт для того, чтобы поддерживать необходимое количество газа и давления в системе", - добавил он.

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