Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
04.10.18 11:28

Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На входе в здание Киевсовета во время акции протеста против незаконной застройки главу депутатской группы "Киевская Команда" Сергея Гусовского облили зеленкой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат фракции Вадим Васильчук, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на Гусовского Сергея во время митинга против застройки Осокорков и Почтовой площади напала группа молодых людей, облили зеленкой глаза, лицо. Полиция задержала этих людей!" - рассказал депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Самопомич" выстрелила себе в ягодицы. Не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно, - Гусовский. ВИДЕО

"На Сергея Гусовского совершили нападение в помещении Киевсовета, облили зеленкой, ударили по голове. Произошло это перед голосованием за эко-парк Осокорки и расторжение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой. По словам свидетелей, это были люди в зеленой униформе. Часть из них задержана", – написал в Facebook сотрудник пресс-службы группы Киевская команда Владимир Анфимов.

Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 01
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 02
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 03

Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 04
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 05
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 06
Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны 07

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100