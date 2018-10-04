Гусовского в Киевсовете ударили, облили зеленкой и забросали яйцами: нападавшие задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат фракции Вадим Васильчук, передает Цензор.НЕТ.
"Только что на Гусовского Сергея во время митинга против застройки Осокорков и Почтовой площади напала группа молодых людей, облили зеленкой глаза, лицо. Полиция задержала этих людей!" - рассказал депутат.
"На Сергея Гусовского совершили нападение в помещении Киевсовета, облили зеленкой, ударили по голове. Произошло это перед голосованием за эко-парк Осокорки и расторжение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой. По словам свидетелей, это были люди в зеленой униформе. Часть из них задержана", – написал в Facebook сотрудник пресс-службы группы Киевская команда Владимир Анфимов.