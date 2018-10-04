Завод им. Малышева приступил к производству танков БМ "Оплот" для ВСУ. Поставка ожидается в 2019 году

Об этом сообщил 3 октября в Харькове генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Depo.Харків".

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По его словам, завод имени Малышева и другие предприятия концерна начинают работать над "Оплотами".

"В 2018 году передачи "Оплота" не будет, в 2019 будет", - сказал Букин, отметив, что количество танков, которые будут переданы является государственной тайной.

Глава завода им. Малышева Александр Ланин в свою очередь добавил, что предприятие сейчас работает над несколькими заказами, в том числе над изготовлением танков "Оплот", модернизацией танков Т-64 и восстановлением складских запасов танковых двигателей для обновления оперативного резерва ВСУ.

Напомним, что еще в 2017 году в соответствии с решением СНБО от 11 июля 2017 №183 / 2017 на поставку танков БМ "Оплот" было выделено 300 млн гривен за счет конфискованных средств. Первые танки планировали получить в 2018 году.

Позже появилась информация, что в соответствии с возможностями оборонной промышленности сроки поступления танков могут отложить.