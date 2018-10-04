Рада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов 112 и NewsOne. ВИДЕО

За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов, передает парламенский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Согласно постановлению, Верховная Рада рекомендует Совету национальной безопасности ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". В приложении к постановлению отмечается, что санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

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Согласно информации на сайте телеканалов, ООО "Новости 24 часа" - указано в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Согласно постановлению ВР, должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для осуществления деятельности указанных юрлиц, должен быть запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины. Санкции должны предусматривать блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащем его имуществом, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, прекратить выполнение экономических и финансовых обязательств. Кроме того, санкции должны включать запрет на сделки относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются указанные юрлица, на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

Видео: Обсуждение данного постановления в Раде