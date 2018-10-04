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04.10.18 12:37

Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Специальный представитель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе, посол Мартин Сайдик приветствует продление Верховной Радой действия закона об особом порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

"Я приветствую сегодняшнее решение Верховной Рады продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года. Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, позитивный шаг в поддержку мирного урегулирования конфликта на востоке страны", - цитирует М. Сайдика пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я благодарен членам парламента за столь своевременное и важное решение", - отметил также М. Сайдик.

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На утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 4 октября, 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.

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