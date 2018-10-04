Нападение на Гусовского: задержаны 19 участников конфликта в КГГА

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Правоохранители установили, что между группой лиц и заявителем (депутатом Киевсовета Сергеем Гусовским) возник конфликт, в ходе которого мужчины облили его зеленкой. В результате в управление полиции доставили около 19 человек", - сказано в нем.
"В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, после чего определят его правовую квалификацию", - сказано в нем.
Других подробностей полиция не сообщает.