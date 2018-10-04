Лидеры Украины и Германии обсудят вопрос освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин.

"Конечно, будет. Он поднимается во время каждой встречи и разговора", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься вопрос освобождения украинских политических заключенных в России на предстоящей встрече лидеров Украины и Германии.

Он добавил, что территория Крыма была превращена оккупировавшей его Россией в военную базу, а жители полуострова рискуют быть арестованными в любое время.

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"Россия начала массовое переселение со своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Экономика Крыма не имеет никаких шансов под санкциями, а они будут сохраняться", - добавил Климкин.

Министр подчеркнул, что сфера туризма полуострова также находится в упадке.

"Путь Крыма под российской оккупацией это путь упадка. Я уверен, что Крым обязательно вернется в Украину, другого быть не может", - резюмировал глава украинского МИД.