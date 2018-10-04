Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина"

Об этом заявил с парламентской трибуны первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

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Он обратил внимание на резонансную информацию, распространенную в украинских СМИ, о том, что действующий президент продолжает платить налоги с Липецкой фабрики "Рошен" в бюджет России.

Руководство "Рошен" фактически признало, что поставляло свой товар в оккупированный Крыму минимум до первого полугодия 2017 года.

"Это подтверждение того, что пока страна 4 года ведет войну с российским агрессором, у нас есть горе-предприниматели, которые и дальше платят налоги в российский бюджет. Эти деньги используются для поддержки оккупационной армии", - возмутился политик.

О потакании российскому агрессору свидетельствуют и кадровые назначения, сделанные президентом.

Так, в СМИ обнародована шокирующая информация: семья первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко получила гражданство РФ и ведет бизнес в оккупированном Крыму.

"Человек, назначенный президентом руководить внешней разведкой, является гражданином России? Кто назначал его? Путин? Сколько это будет продолжаться? Можно прикрываться патриотическими законами, патриотическими лозунгами, но как такая кадровая политика, как такой бизнес на крови далее может продолжаться в стране?"- отметил Сергей Соболев.

По словам представителя "Батькивщины", необходимо немедленно принять закон об импичменте президента, детально расследовать все факты преступной деятельности Порошенко: "Чтобы ему и всем преемникам было понятно, что парламент стоит на страже национальных интересов".