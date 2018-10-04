Нидерланды сообщили о высылке из-за попытки кибератаки на ОЗХО четырех россиян - сотрудников ГРУ: Моренца, Серебрякова, Сотникова и Минина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом сообщает BBC.

По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. На пресс-конференции в Гааге назвали их имена — Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин. У подозреваемых были при себе дипломатические паспорта.

Россияне пытались взломать Wi-Fi-сеть ОЗХО, сообщает издание NOS. Ноутбук одного из них был связан с различными странами, в том числе с Малайзией. NOS отмечает, что россияне пытались получить информацию о международном расследовании авикатастрофы MH17 над Донбассом.

Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Постпредство России при ОЗХО отказалось комментировать заявление Нидерландов, сообщает "Интерфакс".

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Как пишет "Интерфакс-Украина", министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Она сказала, что ноутбук, принадлежавший одному из четырех высланных из Нидерландов россиян, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии, и Малайзии, и при этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году.

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"Обычно мы не раскрываем детали таких контрразведывательных операций", - отметила министр.

Ранее в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за рядом кибератак в мире, и пообещал ответные меры Великобритании и ее союзников.