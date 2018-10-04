Главе Госрезерва Мосийчуку вручили три ходатайства, продолжаются обыски в служебных помещениях госагентства, - прокуратура

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Во время следственных действий топ-чиновнику в присутствии его адвоката вручили подозрение в служебной халатности, повлекшей ущерб государству на сумму свыше 6 млн гривен. Также подозреваемому было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ночного домашнего ареста с электронным браслетом и ходатайство об отстранении от должности", - написала она.

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Максимец напомнила, что чиновнику инкриминируют принятие незаконных решений о перемещении из одного государственного предприятия на другое более 14 тыс тонн зерна, что повлекло необоснованные расходы для загрузки, разгрузки и транспортировки этого имущества на сумму более 6 млн. грн. Эти решения чиновник принял единолично, без согласования с Кабинетом Министров и без обоснований. Лишь в дальнейшем мотивировал эти решения якобы существующей угрозой потери зерна, связанной с близким расположением зернохранилища с зоной проведения АТО.

Однако, как сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры, все эти обстоятельства своего подтверждения не нашли и были полностью опровергнуты в ходе досудебного следствия.

"Подозрение чиновнику обосновывается аудиторским отчетом, выводами экономических экспертиз и результатами служебного расследования. Выяснилось также, что подчиненные подозреваемого неоднократно указывали ему на противоправность таких действий, за что и были им незаконно уволены", - добавила она.

Как сообщалось, 4 октября следователи прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками ГУ КЗЭ СБУ начали обыски по месту жительства и работы главы Государственного агентства резерва Украины.