Суд приговорил убийцу полковника Хараберюша Прасолову к 12 годам тюрьмы

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

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"Обвиняемой было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме с целью обеспечения безопасности", - сообщила представитель пресс-службы суда.

Приговор был вынесен 25 сентября. Апелляция на приговор по состоянию на 4 октября не подана.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

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31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).