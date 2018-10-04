Кибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг

"Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией", - говорится в заявлении генерального секретаря НАТО, распространенном в Брюсселе, где проходила встреча министров обороны организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Великобритания, кроме того, "определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак в мире". "Они затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам", - отметил Й.Столтенберг.

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Он заявил, что союзники по НАТО солидарны с решением голландских и британских правительств призвать Россию остановить ее "попытки подорвать международное право и институты".

"Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации", - сказано в заявлении генсека Североатлантического альянса.

Он пообещал, что в ответ НАТО продолжит укреплять свои оборону и сдерживание для борьбы с гибридными угрозами, в том числе в киберпространстве.

"Сегодня министры обороны обсудили прогресс, достигнутый нами в создании нового операционного киберцентра, в интеграции национальных кибервозможностей в наши миссии и операции и в укреплении нашей киберустойчивости", - объявил Й.Столтенбег.

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"Союзники НАТО выражают солидарность с решением нидерландских и британских властей призвать к ответственности Россию за ее вопиющие попытки подорвать нормы международного права и институты", - подчеркнул генсек НАТО.