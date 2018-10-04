Иск Олега Сенцова против России принят Европейским судом по правам человека. ФОТО

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ, на действия России. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна суперновость. ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд увязал его жалобу с делом Украина vs Россия об аннексии Крыма", – написал Чиков.

Процесс коммуницирования в практике ЕСПЧ означает, что теперь о жалобе Сенцова официально сообщат уполномоченному России при Европейском суде по правам человека. До этого момента государству-ответчику официально о жалобе не сообщается.

Россия должна до 16 января 2019 года предоставить свои объяснения по данному делу.

В поданной в ЕСПЧ жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российские власти нарушили несколько статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Сенцов жалуется на нарушение статьи 3 (запрещение пыток) и статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции.

При этом судебное разбирательство по иску Сенцова отложено до результатов рассмотрения дела "Украина против России", касающегося оккупации Крыма.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

3 сентября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что у режиссера развилась гипоксия. В колонии политзаключенного намерены кормить принудительно.

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