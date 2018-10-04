Налоговой милицией Офиса крупных налогоплательщиков обеспечено возмещение в бюджет более 608 млн грн неуплаченных обязательных платежей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Cудом рассмотрено уголовное производство, которое в июле закончено следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, по подозрению главного бухгалтера одного из государственных предприятий–крупных налогоплательщиков, которое на территории Днепропетровской области осуществляет добычу и переработку полезных ископаемых, в умышленной несвоевременной уплате в бюджет обязательных платежей в сумме более 608 млн грн.

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Установлено, что главный бухгалтер указанной компании на протяжении 2016-2018 годов, имея на счетах предприятия сумму средств, достаточную для погашения задолженности, умышленно уклонился от уплаты в бюджет обязательных платежей.

Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, подозреваемого судом освобождено от уголовной ответственности.