США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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"США выдвинули обвинения против 7 офицеров ГРУ, предположительно состоявших в сговоре с целью взлома компьютеров и кражи данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российских агентов обвиняют в атаках на ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), ОЗХО, химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии.

Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег. В числе обвиняемых Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, которые приписаны к военной части 26165, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые также являются, по версии властей США, офицерами ГРУ.

"Русских поймали со своим оборудованием, с людьми, которые это делали, и им придется ответить за все это. Реакцией станет политическое решение причастных стран", - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис после встречи со своими коллегами из НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

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Ранее в четверг, 4 октября, власти Нидерландов рассазали, что в апреле 2018 года выслали из страны четырех сотрудников ГРУ, который пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.