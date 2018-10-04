Полиция отрабатывает три версии нападения на Гусовского, - Крищенко

Об этом во время заседания городского совета в четверг, 4 октября, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ.

"Все эти версии тщательно будут проверяться. А действиям тех лиц, которые совершали правонарушения, будет предоставлена ​​надлежащая правовая оценка", - заявил Корищенко.

Он также сообщил, что назначил служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования отдельных полицейских на события, произошедшие в помещении КГГА.

По словам Крищенко, правоохранители накануне получили три заявки на проведение митингов под зданием Киевской городской государственной администрации. В соответствии с этим, было выделено достаточное количество полицейских для обеспечения правопорядка.

"Правонарушители были задержаны. Сейчас полиция собирает доказательства, опрашивает свидетелей, для того, чтобы объявить правонарушителям подозрения. Следователи изымают видеозаписи этого инцидента для объективного расследования происшествия", - отметил Корищенко.

Следователи Шевченковского управления столичной полиции по факту событий в помещении КГГА начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в четверг, 4 октября, перед заседанием Киевского горсовета около 10 на депутата Киевсовета Сергея Гусовского неизвестные в униформе совершили нападение. Правоохранители пресекли противоправные действия, в результате которых также пострадал правоохоронець.19-ти активных участников конфликта доставили в Шевченковский управления полиции.