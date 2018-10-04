Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат США едногласно утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

В документ включили признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США о Голоде в Украине, опубликованных в 1988 году. В частности, Комиссия отмечает, что "Сталин и его окружение в 1932-1933 гг. организовали геноцид против украинцев".

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и на свободу слова, совершенные правительством СССР против украинского народа.

"Глубочайшее сочувствие выражается жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям. Также документ содержит призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственном происхождении этой трагедии", – говорится в сообщении посольства Украины в США.

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Напомним, 26 сентября резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа утвердил Комитет по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Теперь этот документ ожидает рассмотрения на пленарном заседании.

Ранее Голодомор уже признали геноцидом ряд американских штатов. Подобные решения были приняты в Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Огайо.

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