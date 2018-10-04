"Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Об этом американский дипломат написал в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравления Петру Порошенко, Андрею Парубию и Верховной Раде с продлением особого статуса. Это важный шаг. Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России. Разочарован тем, что некоторые основные политические деятели не поддержали этот важный шаг. Донбасс - это Украина", - заявил Волкер.

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"Украина неоднократно выполняла свою часть по имплементации Минских соглашений, теперь Россия должна выполнять свои обязательства - настоящее прекращения огня, вывод иностранных боевиков и оборудование и незаконных вооруженных формирований, обмен заложниками, - заявил спецпредставитель США. - Россия также должна отменить бутафорские незаконные выборы в контролируемых ею Донецке и Луганске - их проведения полностью противоречит Минским соглашениям. Пришло время для мира в Украине".

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 октября, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым продлила действие этого закона до 31 декабря 2019 года. За это решение проголосовали 245 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.