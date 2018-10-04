Сомнений о причастности русских к химатаке в Солсбери больше нет, - Хант

Такое убеждение выразил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Если у кого-то еще были сомнения, причастны ли русские к отравлению в Солсбери, сегодня эти сомнения окончательно развеялись", - заявил Хант в эфире BBC.

Министр добавил, что такие разоблачения демонстрируют истинную сущность Кремля.

"Российское правительство должно знать, что когда оно подобным образом попирает международное право, это будет иметь последствия. Их разоблачат и люди увидят, что собой представляют на самом деле российские власти, это - организация, которая пытается сеять дестабилизацию во всем мире", - подчеркнул он.

Ранее в четверг, 4 октября, власти Нидерландов рассазали, что в апреле 2018 года выслали из страны четырех сотрудников ГРУ, который пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.