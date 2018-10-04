Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков "ДНР". Посол Украины в Польше возмущен публикацией

Посол Украины в Польше Андрей Дещица возмущен публикацией в крупной польской газете Rzeczpospolita интервью с одним из главарей боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предоставление площадки для пропаганды лицу, несущему среди прочих ответственность за российскую агрессию против Украины, нарушение Россией международного права, убийство мирных граждан не может остаться без реакции. В связи с этим отправил письмо главному редактору издания", – пишет Дещица.

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Посол надеется, что у так называемых представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" больше не будет пространства для пропаганды ни в Польше, ни в какой-либо другой демократической стране.

"Свобода слова и особенности журналистской деятельности не могут служить оправданием для легитимизации или распространения сепаратистских, агрессивных прокремлевских точек зрения во времена гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, но и против Запада", – отмечает Дещица.

Крупная польская газета Rzeczpospolita 4 октября опубликовала интервью с одним из главарей донецких боевиков Денисом Пушилиным. В публикации его называют "лидером самопровозглашенной республики".

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Автор интервью – 24-летний журналист Руслан Сошин, беларус по национальности, выпускник факультета журналистики и политических наук Варшавского университета. Интервью с Пушилиным он записал в начале сентября, вскоре после похорон Захарченко. Речь в материале идет об исполнителях ликвидации экс-главаря террористов Александра Захарченко, "возможном присутствии" российских военных и Минских соглашениях.

В материале нет ни позиции украинской стороны, ни упоминания о доказательствах присутствия российских военных и техники на Донбассе.

Напомним, Денис Пушилин был назначен "руководителем" так называемой "ДНР" после ликвидации предыдущего главаря боевиков Александра Захарченко. На 11 ноября так называемый "народный совет ДНР" назначил "выборы" нового главы террористов, противоречащие Минским договоренностям.

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