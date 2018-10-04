Прокурор задержан на Черниговщине на взятке 2 тыс. долл., - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Как установлено следствием, прокурор предложил лицу за денежное вознаграждение в размере 2 тыс. долларов вернуть транспортное средство, изъятое у его родственника в рамках уголовного производства.
При этом, он, побуждая заявителя к даче взятки, уверял последнего, что транспортное средство за указанную сумму будет возвращено путем вынесения необходимого процессуального решения одним из судей Деснянского районного суда Чернигова, с которым предварительно согласован механизм возврата транспортного средства.
Как результат, 4 октября, после принятия судьей решения о возвращении изъятого автомобиля и получения прокурором второй части взятки, его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Также органом досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям судьи, который принял решение о возвращении имущества.