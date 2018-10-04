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04.10.18 19:17

Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из объединенных районных военных комиссариатов в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник требовал от местного жителя тысячу долларов. За указанную сумму чиновник обещал содействие в уклонении от призыва и прохождения срочной военной службы.

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Правоохранители задержали военкома на одной из улиц райцентра в собственном автомобиле после получения всей суммы взятки.

Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ 02
Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ 03

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Сейчас решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия

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