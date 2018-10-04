Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник требовал от местного жителя тысячу долларов. За указанную сумму чиновник обещал содействие в уклонении от призыва и прохождения срочной военной службы.

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Правоохранители задержали военкома на одной из улиц райцентра в собственном автомобиле после получения всей суммы взятки.





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Сейчас решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия