Рада прекратила депутатские полномочия Ефремовой и Юзьковой, назначенных в ЦИК и не смогла лишить мандата Журжия, написавшего завление по собственному желанию

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада приняла постановление №№9159 и 9160. Постановления приняты 268 и 258 голосами "за" соответственно.

Как известно, Ирина Ефремова и Татьяна Юзькова избраны в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Народные депутаты не поддержали заявление народного депутата Журжия Андрея Валерьевича о сложении им депутатских полномочий. "За" проголосовало 175 депутатов.

Как сообщал Цензор.НЕТ 18 июля 2018 года народный депутат от "Самопомочи" Андрей Журжий написал заявление о сложении полномочий нардепа.