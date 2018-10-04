Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
04.10.18 19:53

Рада прекратила депутатские полномочия Ефремовой и Юзьковой, назначенных в ЦИК и не смогла лишить мандата Журжия, написавшего завление по собственному желанию

Народные депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий народных депутатов Ирины Ефремовой, Татьяны Юзьковой и Андрея Журжи в связи с личным заявлением о сложении ими депутатских полномочий.

Рада прекратила депутатские полномочия Ефремовой и Юзьковой, назначенных в ЦИК и не смогла лишить мандата Журжия, написавшего завление по собственному желанию

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада приняла постановление №№9159 и 9160. Постановления приняты 268 и 258 голосами "за" соответственно.

Как известно, Ирина Ефремова и Татьяна Юзькова избраны в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Народные депутаты не поддержали заявление народного депутата Журжия Андрея Валерьевича о сложении им депутатских полномочий. "За" проголосовало 175 депутатов.

 Как сообщал Цензор.НЕТ  18 июля 2018 года народный депутат от "Самопомочи" Андрей Журжий написал заявление о сложении полномочий нардепа.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100