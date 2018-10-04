Госгеонедра просят согласования у 5 областных советов по 13 газоносным участкам

Как передает Цензор.НЕТ, об эжтом говорится на официальном сайте Гесгеонедр.

"Сегодня Госгеонедра отправили письма со схемами расположения, пояснительными записками с копиями программ работ в пять облсоветов для предоставления согласования о продаже на аукционе 13 специальных разрешений на пользование газоносными участками. При этом прошу всех руководителей учесть, что в случае непредоставления их решения о согласовании или мотивированного отказа в таком согласовании, по результатам рассмотрения на ближайшей сессии (но в любом случае не позднее чем через 45 календарных дней с даты получения документов от организатора аукциона ) предложения по определению перечня участков недр, разрешения на пользование которыми выставляются на аукцион, считаются областным советом согласованными", - заявил Олег Кирилюк.

Cписок органов местного самоуправления, куда были направлены письма на согласование участков с залежами углеводородов для продажи на аукционе.

Напомним, 25 октября Госгеонедра проведет нефтегазовый аукцион.