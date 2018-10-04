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04.10.18 20:00

Сотрудник Ольшанской исправительной колонии задержан на Николаевщине на взятке 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

В Николаевской области на вымогательстве взятки разоблачен начальник отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной работы Ольшанской исправительной колонии №53.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Сотрудник Ольшанской исправительной колонии задержан на Николаевщине на взятке 10 тыс. грн, - прокуратура 01

Установлено, что старший лейтенант внутренней службы требовал от гражданина М., который отбывает наказание, взятку в сумме 10 тыс. гривен. Указанные средства предназначались за снятие с осужденного ранее наложенного взыскания, написание положительной характеристики и дальнейшую подготовку и подачу документов для условно-досрочного освобождения.

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4 октября во время передачи очередной части взятки в размере 6 тыс. гривен сотрудник колонии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сотрудник Ольшанской исправительной колонии задержан на Николаевщине на взятке 10 тыс. грн, - прокуратура 02

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Военной прокуратурой Николаевского гарнизона задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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