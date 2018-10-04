Принятие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО усилит дипломатические позиции Киева, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Сегодня ВР продлила до 31 декабря 2019 закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. ВИДЕО (обновлено)

Обсуждение было непростым, но в рамках парламентской дискуссии, за что отдельное спасибо моим соратникам и единомышленникам, но - и оппонентам, которые, несмотря на сложность темы, держали себя в руках, без драки и криков.

ЕС и США уже поздравили принятие этого закона.

БПП и НФ, внефракционных голосовали ЗА, так как этот закон - усиливает переговорного позиции наших дипломатов и партнеров в ЕС для сохранения санкций против РФ. Опоблок голосовал ЗА, ибо рассчитывает на избирателей Донбасса. Вот и все объяснение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Теперь о других спекуляциях на теме закона.

1. Само содержание закона было проголосовано в сентябре 2014 и марте 2015, в самые сложные времена обострения на фронте. Но закон так и не был реализован на практике из-за деструктивной позиции РФ и их марионеток.

2. Год назад и сегодня было техническое голосование о продлении действия закона. Точка. Ни о какой амнистии или других страшилках, а исключительно сроки действия закона. Год назад нас пугали Гиви-Моторолой-Захарченко в парламенте, но эти персонажи заседают в аду, а не в ВР, и ждут там своего подельника - Путина. Все эти страшилки - чтобы покричать "зрада."

3. Закон не вступит в действие без демилитаризации, деоккупации, разоружения Донбасса. По моему убеждению, его реализация вообще невозможна без введения миротворческой миссии на Донбасс. А именно миротворцев добивается Украина.

Также читайте: Порошенко подписал закон о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

4. Этот закон усиливает переговорного позиции украинских дипломатов и наших друзей в ЕС по пролонгации санкций против РФ. Почему? В ЕС 7 стран группы риска, мечтающих снять санкции с РФ. Если бы Украина не продлила срок действия закона, эти дружеские Кремлю страны уже завтра бы заявили, что Украина не выполняет политический блок минских соглашений, а потому с РФ тоже надо снять санкции, наложенные за невыполнение соглашений, мол, никто не выполняет. Да, это очевидно перекладывание с больной головы на здоровую, но мир жесток. Москва мечтала снять санкции с себя нашими руками. И поэтому я горжусь государственной позицией всех коллег, кто принял это непопулярное и непростое решение и продлил действие закона.

6. Обратите внимание, что ЕС и США поздравили с пролонгацией закона, а Москва молчит! Это и есть маркер, кому выгодно, а кому нет технический закон, который точно не будет реализован - именно из-за деструктивные действия Москвы, которая не собирается уходить из Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

7. Амнистия. Мне стыдно, что коллеги из оппозиции сегодня откровенно манипулировали, как будто мы голосуем за амнистию убийц. Ответственно заявляю- это неправда! Закон об амнистии был проголосован еще в сентябре 2014 Но он не вступил в действие. Под амнистию - и в законе это четко виписано- не попадают убийцы, террористы, причастные к сбиванию МН 17, насильники, мучители и палачи заложников. Аминстию других "заблудших", которой все равно заканчивается какая - либо война, будут осуществлять украинские суды по украинскому законодательством, только после деоккупации и разоружения. Разве не за это мы боремся?

8. Что дали минские соглашения? Остановили полномасштабное наступление и полномасштабную войну. А значит, сохранили тысячи жизней украинцев! Разве это не важно? Я и дальше буду бороться за жизнь каждого украинца.

Еще раз спасибо всем коллегам, которые сегодня заняли не популистскую, а государственную позицию".

Также читайте: Порошенко подписал закон о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО