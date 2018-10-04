Организаторы схемы уклонения от уплаты налогов предстанут перед судом на Харьковщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что на протяжении 2013-2017 годов, фигуранты, будучи объединены единым преступным планом с распределением функций и ролей, действуя в составе устойчивой организованной группы, создали ряд фиктивных юридических лиц. В дальнейшем подконтрольные компании использовались для оформления бестоварных операций, конвертации средств и предоставления услуг по искусственному уменьшению налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.

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Вследствие противоправной деятельности фигуранты сформировали своим "клиентам" больше 1 млн грн фиктивного НДС.

В настоящее время проводится ряд мероприятий с целью возмещения причиненного государству ущерба.

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