Канада присоединилась к обвинениям в кибер-атаках в адрес России

Канада обвинила Россию в серии хакерских атак на территории страны. Речь об этом идет в заявлении, распространенном сегодня канадским МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство иностранных дел Канады отмечает, что вредные кибероперации РФ являются "частью более широкой деятельности российского правительства, которая лежит за пределами соответствующего поведения, демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает международный порядок, основанный на правилах".

В МИД Канады привели примеры таких хакерских атак. Так, хакерская группа Fancy Bear/APT28 незаконно получила конфиденциальные данные спортсмена из системы администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства со штаб-квартирой в Канаде. Канадское правительство "с высокой степенью уверенности" считает ответственным за этот инцидент ГРУ.

Кроме того, правительство Канады обвиняет ГРУ в несанкционированном доступе в 2016 году к сети канадского центра этики в спорте с помощью вредоносного программного обеспечения.

Также в Канаде уверены, что именно ГРУ несет ответственность за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Инциденты, обнаруженные Канадой и нашими союзниками, включая попытку ГРУ подорвать работу ОЗХО, подчеркивают, что российское правительство пренебрегает международным порядком, международным правом и установленными нормами. Попытка скомпрометировать сети ОЗХО согласуется с более широкими атаками России на независимость и профессионализм персонала ОЗХО", – отмечают в МИД Канады.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.